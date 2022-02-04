Як пише Politeka.net, 25-річна майстер спорту з гімнастики, а віднедавна ще й популярна блогерка і ведуча, поділилася новими ефектними кадрами в сторіз.
Судячи з усього, Ульянова взяла участь у новій фотосесії, для якої їй знадобилося приміряти кілька стильних нарядів.
Спочатку блогерка здалася в романтичній сукні з чорним корсетом, напівпрозорими рукавами і пишною спідницею в горошок.
"Які у мене гарні образи", - підписала знімок в цьому вбранні Даша.
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Вона також приміряла ефектне облягаюче плаття без рукавів і зі шнурівкою на корсеті. Наряд тілесного відтінку підкреслив всі вигини фігури красуні. Однак Ульянова жартома написала на знімку: "Пампушка".
Для ще одного образу Ульянова приміряла жовту сукню з повітряними рукавами і спідницею. Образ вийшов дуже яскравим і елегантним.
Варто відзначити, що раніше Ульянова поскаржилася на те, що нібито погладшала. Дівчина заявила, що побачила на вагах цифру "61 кг", а для неї це "дуже багато".
Нагадаємо, розповніла переможниця "Холостяка" Ульянова розсекретила свою вагу.
Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Ульянова захопила появою в оригінальному вбранні з шкіряним корсетом.
Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Ульянова поділилася цікавим відео.