Як пише Politeka.net, 25-річна майстер спорту з гімнастики, а віднедавна ще й популярна блогерка і ведуча, поділилася новими ефектними кадрами в сторіз.

Судячи з усього, Ульянова взяла участь у новій фотосесії, для якої їй знадобилося приміряти кілька стильних нарядів.

Спочатку блогерка здалася в романтичній сукні з чорним корсетом, напівпрозорими рукавами і пишною спідницею в горошок.

"Які у мене гарні образи", - підписала знімок в цьому вбранні Даша.

Вона також приміряла ефектне облягаюче плаття без рукавів і зі шнурівкою на корсеті. Наряд тілесного відтінку підкреслив всі вигини фігури красуні. Однак Ульянова жартома написала на знімку: "Пампушка".

Для ще одного образу Ульянова приміряла жовту сукню з повітряними рукавами і спідницею. Образ вийшов дуже яскравим і елегантним.

Варто відзначити, що раніше Ульянова поскаржилася на те, що нібито погладшала. Дівчина заявила, що побачила на вагах цифру "61 кг", а для неї це "дуже багато".

Нагадаємо, розповніла переможниця "Холостяка" Ульянова розсекретила свою вагу.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Ульянова захопила появою в оригінальному вбранні з шкіряним корсетом.

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