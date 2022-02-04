Как пишет Politeka.net, 25-летняя мастер спорта по гимнастике, а с недавних пор еще и популярная блогерша и ведущая, поделилась новыми эффектными кадрами в Сториз.

Судя по всему, Ульянова приняла участие в новой фотосессии, для которой ей понадобилось примерить несколько стильных нарядов.

Сначала блогерша показалась в романтичном платье с черным корсетом, полупрозрачными рукавами и пышной юбкой в горошек.

«Какие у меня красивые образы», - подписала снимок в этом наряде Даша.

Она также примерила эффектное облегающее платье без рукавов и со шнуровкой на корсете. Наряд телесного оттенка подчеркнул все изгибы фигуры красотки. Однако Ульянова в шутку написала на снимке: «Пышка».

Для еще одного образа Ульянова примерила желтое платье с воздушными рукавами и юбкой. Образ получился очень ярким и элегантным.

Стоит отметить, что ранее Ульянова пожаловалась на то, что якобы располнела. Девушка заявила, что увидела на весах цифру «61 кг», а для нее это «очень много».

Напомним, располневшая победительница "Холостяка" Ульянова рассекретила свой вес.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Ульянова восхитила появлением в оригинальном наряде с кожаным корсетом.

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова поделилась интересным видео.