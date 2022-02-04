Как сообщает Politeka.net, популярная блогерша, телеведущая и победительница одного из сезонов шоу "Холостяк" Даша Ульянова часто радует свою огромную аудиторию в Instagram яркими фото и видео из жизни. И хотя отношения с главным героем проектам Максим Михайлюком у Даши не сложились. Ее популярность стремительно подскочила после участия в шоу. Победительницу "Холостяка" даже позвали работать ведущей на один из украинских музыкальных каналов.

В новых сторис девушка похвасталась стильным образом.

Даша Ульянова позировала в черном платье с большим белым воротником. Талию она подчеркнула кожаным корсетом с ремнем. На голове у блогерши был клетчатый берет. Образ она дополнила массивными украшениями.

А вот макияж Даша Ульянова к такому наряду сделала легкий, подчеркнув черты лица.

«Скучали?» - обратилась победительница «Холостяка» к своим фолловерам.

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