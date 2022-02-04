Как сообщает Politeka.net, популярная блогерша, телеведущая и победительница одного из сезонов шоу "Холостяк" Даша Ульянова часто радует свою огромную аудиторию в Instagram яркими фото и видео из жизни. И хотя отношения с главным героем проектам Максим Михайлюком у Даши не сложились. Ее популярность стремительно подскочила после участия в шоу. Победительницу "Холостяка" даже позвали работать ведущей на один из украинских музыкальных каналов.
В новых сторис девушка похвасталась стильным образом.
Даша Ульянова позировала в черном платье с большим белым воротником. Талию она подчеркнула кожаным корсетом с ремнем. На голове у блогерши был клетчатый берет. Образ она дополнила массивными украшениями.
А вот макияж Даша Ульянова к такому наряду сделала легкий, подчеркнув черты лица.
Ани Лорак в купальнике не смогла забыть о работе даже на фоне пальм: "Уже не знает, чем привлечь внимание"
Ушел из жизни легенда мира музыки, рядом были родные и друзья: "Ты никогда не будешь забыт"
Ушла из жизни красивейшая актриса ХХ века: "В нее невозможно было не влюбиться"
Дочь Куравлева не появилась на похоронах, проводили без аплодисментов: "А ведь был любим миллионами"
Прощание с Куравлевым, появились кадры с безутешным сыном и внуком: "Мы всегда будем вместе"
«Скучали?» - обратилась победительница «Холостяка» к своим фолловерам.
Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова припомнила свою жизнь в интернате: "Были вши"
Как сообщала Politeka, заплаканная победительница "Холостяка" Ульянова рассказала, что случилось: "Если бы я как-то могла помочь..."
Также Politeka писала, что Ульянова рассказала, с кем сейчас живет и о своей пластике: "Занимаюсь..."