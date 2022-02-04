Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 25-летняя мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова, которая стала популярной в социальных сетях после победы в 10 сезоне реалити шоу "Холостяк" с Максимом Михайлюком, часто рассказывает поклонникам о себе. Хотя отношения с Михайлюком у Даши не сложились, за ней в Instagram следит 270 тысяч человек.

На этот раз Даша Ульянова без стеснения рассказала поклонникам, что немного поправилась.

"Я сегодня впервые за большой промежуток времени увидела цифру на весах 61 килограмм. Это для меня очень много", - сказала Даша.

Девушка не скрывает, что позволяла себе вкусно поесть на ночь, но не ожидала, что настолько наберет вес.

"Я не буду ничего скрывать, если наелась очень сильно на ночь. Напилась, наелась. Пицца, суп, еще что-то, но это же не 61. Это не годится. С этим надо что-то делать", - сказала Ульянова.

Ранее Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Ульянова поделилась интересным видео: "Ключ к решению многих проблем".

Напомним, что похудевшая на 28 кг после родов жена "Холостяка" Михайлюка раскрыла, как ей это удалось: "Даже с Арианой...".

Также Politeka писала, что экс-"Холостяк" Михайлюк вышел на связь после долгого молчания и показал подросшую дочь: "Папина копия".