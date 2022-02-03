Мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова, которая победила на шоу "Холостяк" показала, как добивается своей прекрасной формы.

Как сообщает Politeka.net, Даша Ульянова прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, где смогла одержать победу. Их отношения продлились недолго, поскольку девушка узнала о его отношениях на проекте с другой девушкой, и они решили разойтись.

Тем не менее Даша Ульянова завоевала популярность и даже стала телеведущей на одном из каналов.

Недавно Даша Ульянова призналась, что не довольна своей фигурой и решила похудеть, чтобы вернуться к своему желанному весу. Также девушка периодически делится кадрами своих тренировок, которые пользуются популярностью среди ее фолловеров.

Новое видео занятий Даша Ульянова в зале опубликовал ее тренер, а она сделал репост в своих сторис. Похоже, девушка занялась прокачкой бедер и ягодиц.

«Дисциплина и постоянство на длинном промежутке времени, ключ к решению многих проблем, и не только в спорте но и в жизни в целом», - отметил он.

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