Як передає Politeka.net, внучка легендарної співачки Софії Ротару - модель і блогер Соня Євдокименко, поділилася новими кадрами в сторіс свого Instagram.
Соня Євдокименко, яка навчається і живе в США зі своїм нареченим бізнесменом Денисом Ждановим, показала фото зі своєю мамою – Світланою. Світлана Євдокименко - дружина єдиного сина Софії Ротару Руслана. 30 грудня вони відсвяткували 28 років спільного життя. Крім Софія у них також є син Анатолій.
Судячи з опублікованих фото Софія Євдокименко разом з мамою вирушила на шопінг. Вони відвідали магазин окулярів.
Соня Євдокименко пригледіла собі сонцезахисні окуляри з круглими лінзами.
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А ось невістка легендарної Софії Ротару була відображена в окулярах з прозорими стеклами в чорній оправі, які відмінно підійшли до її образу. Світлана Євдокименко позувала в чорній водолазці і світлому тренчі. Природну красу вона підкреслила легким макіяжем.
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