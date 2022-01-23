Внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко, которая живет и учится в США, впечатлила роскошным образом в белом плаще.

Как передает Politeka.net, 20-летняя Соня Евдокименко очень активно ведет свою страницу в Инстаграм. Девушка регулярно устраивает профессиональные съемки, очаровывая яркими и очень стильными образами. Как известно, девушка работала моделью и ей пророчили успешную модельную карьеру.

На свежих кадрах она предстала в эффектном белом плаще и длинных сапожках. Образ в белых тонах прекрасно гармонировал со светлыми волосами Евдокименко. На одном из фото она задрала плащ, засветив свои стройные ножки.

«Сказка, которую еще предстоит рассказать», - подписала фото девушка.

В комментариях ей оставили массу теплых слов и комплиментов.

«Шикарная, Стильная, Невероятно Прекрасная и Красивая», «Нежная», «Очень красивая», «Самая красивая», «Вы очень стильная девушка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Соня Евдокименко в белой шубке устроила дефиле на прогулке: "Очень стильно и красиво".

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как работает прямо в автомобиле: "Девушка, с которой...".

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