Как передает Politeka.net, внучка легендарной певицы Софии Ротару – модель и блогер Соня Евдокименко, поделилась новыми кадрами в сторис своего Инстаграм.
Соня Евдокименко, которая учится и живет в США со своим женихом бизнесменом Денисом Ждановым, показала фото со своей мамой – Светланой. Светлана Евдокименко – жена единственного сына Софии Ротару Руслана. 30 декабря они отпраздновали 28 лет совместной жизни. Помимо Софии у них также есть сын Анатолий.
Судя по опубликованным фото София Евдокименко вместе с мамой отправилась на шоппинг. Они посетили магазин очков.
Соня Евдокименко присмотрела себе солнцезащитные очки с круглыми линзами.
Ани Лорак пошалила в машине с известным певцом, появилось видео: "Когда получаешь удовольствие..."
Останки российской королевы красоты нашли в лесополосе, муж долго скрывал правду: подробности трагедии
Снег, порывистый ветер и не только: украинцев предупредили о новых погодных испытаниях
Дочь Куравлева не появилась на похоронах, проводили без аплодисментов: "А ведь был любим миллионами"
Роман Сасанчин и его семья не могут жить в подаренной на "Голосі країни" квартире: в чем причина
А вот невестка легендарной Софии Ротару была запечатлена в очках с прозрачными стеклами в черной оправе, кторые отлично подошли к ее образу. Светлана Евдокименко позировала в черной водолазке и светлом тренче. Естественную красоту она подчеркнула легким макияжем.
Напомним, внучка Софии Ротару показала роскошные кадры с новой черно-белой фотоссесии
А еще Politeka сообщала, что внучка Софии Ротару засветила бесконечные ножки в эффектном наряде
Также Politeka писала, что внучка Софии Ротару засветила интерьер роскошной комнаты в особняке певицы под Киевом