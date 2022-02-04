Внучка легендарной певицы Софии Ротару - Соня Евдокименко показала, как проводит время с моложавой мамой.

Как передает Politeka.net, внучка легендарной певицы Софии Ротару – модель и блогер Соня Евдокименко, поделилась новыми кадрами в сторис своего Инстаграм.

Соня Евдокименко, которая учится и живет в США со своим женихом бизнесменом Денисом Ждановым, показала фото со своей мамой – Светланой. Светлана Евдокименко – жена единственного сына Софии Ротару Руслана. 30 декабря они отпраздновали 28 лет совместной жизни. Помимо Софии у них также есть сын Анатолий.

Судя по опубликованным фото София Евдокименко вместе с мамой отправилась на шоппинг. Они посетили магазин очков.

Соня Евдокименко присмотрела себе солнцезащитные очки с круглыми линзами.

А вот невестка легендарной Софии Ротару была запечатлена в очках с прозрачными стеклами в черной оправе, кторые отлично подошли к ее образу. Светлана Евдокименко позировала в черной водолазке и светлом тренче. Естественную красоту она подчеркнула легким макияжем.

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