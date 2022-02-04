Як передає Politeka.net, український телеведучий, актор і продюсер Юрій Горбунов на своїй сторінці в Instagram поділився кадром улюбленого заняття, яке допомагає йому підтримувати форму.
Як відомо, Юрій Горбунов є прихильником занять йогою. Шоумен раніше розповідав, що почав практикувати йогу в 2015 році. Зараз одне заняття займає у нього не менше 1-1, 5 годин. Горбунов намагається знаходити час для йоги не менше трьох разів на тиждень.
За словами Юрія Горбунова заняття йогою допомагають не тільки фізичній формі, а й душевній рівновазі.
На новому фото Юрій Горбунов відображений в досить складній позі.
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Видно, що шоумен займається вдома. Хоча до пандемії шоумен їздив на заняття в зал.
Відзначимо, залучає до занять йогою Юрій Горбунов і своїх з Катериною Осадчою синів-Івана та Данила.
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