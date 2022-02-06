Відомий український співак і композитор Макс Барських заворожив новим відео, в якому постав у стильному образі й розкрив все, що його хвилює.

Макс Барських у кожній своїй новій пісні намагається розповісти, що його хвилює. Про це повідомив продюсер артиста Алан Бадоєв у своєму Instagram, підкріпивши уривок нового кліпу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах артист постав в стильному образі, особливий акцент був на куртці з леопардовим принтом. Також на відео можна помітити не менш стильних моделей.

"Макс живе і спілкується музикою. Все, що його хвилює завжди виливається в нову пісню. Рефлексія на сучасний світ цього разу створила повноцінний медіа проект @recycling.rcln нові смисли і чесні висловлювання. Артист спирається на свій досвід і вступає в діалог зі своєю аудиторією. Сильно пишаюся. Буде багато нової музики, приєднуйтеся⚡️", - написав продюсер Макса Барських.

Публікація швидко зібрала понад 30 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Дуже стильно і круто😍 🔥", "макс як завжди сексі🔥 🔥 🔥 😏", " як завжди геніально і шедеврально 🔥🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏👏👏👏", "😍😍😍😍🔥🔥🔥 прям мурашки по шкірі)", "пишаємося нашим маестро👏 👏 👏 🔥 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.

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