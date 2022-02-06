Известный украинский певец и композитор Макс Барских заворожил новым видео, в котором предстал в стильном образе и раскрыл все, что его волнует.

Макс Барских в каждой своей новой песне старается рассказать, что его волнует. Об этом сообщил продюсер артиста Алан Бадоев в своем Инстаграм, подкрепив отрывок нового клипа. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах артист представ в стильном образе, особенный акцент был на куртке с леопардовым принтом. Также на видео можно заметить не менее стильных моделей.

"Макс живет и общается музыкой. Все, что его волнует всегда выливается в новую песню. Рефлексия на современный мир на этот раз создала полноценный медиа проект @recycling.rcln Новые смыслы и честные высказывания. Артист опирается на свой опыт и вступает в диалог со своей аудиторией. Сильно горжусь. Будет много новой музыки, присоеденяйтесь⚡️", - написал продюсер Макса Барских.

Публикация быстро собрала более 30 тысяч просмотров и много комментариев.

"Очень стильно и круто 😍🔥", "Макс как всегда секси 🔥🔥🔥😏", "Как всегда гениально и шедеврально 🔥🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏👏👏👏", "😍😍😍😍🔥🔥🔥 прям мурашки по коже)", "Гордимся нашим МАЭСТРО 👏👏👏🔥🔥🔥", - написали пользователи Сети.

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