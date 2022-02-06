Як повідомляє Politeka.net, у соцмережах часто діляться різними фото з Джолі, яка сама відмовляється публікувати витончені кадри і не говорить про себе. Після розлучення артистка уникає уваги і більше не бере участь у зйомках так активно, як і раніше.

Тому на фан-сторінках в Instagram і обговорюють зовнішність Джолі, виходячи з архівних або новіших кадрів. Цього разу шанувальники обговорили один з виходів актриси в світ, коли вона блищала в класичному вбранні з чорно-білими тонами і легким макіяжем.

"Вона така красива; мені здається, світлий більше йде; Шикарно❤; золота посмішка👏; Шикарно❤; така прекрасна, може бути і краще; і, сяйво краси...🔥 🖤 🤍 ; навіть у класиці є вогонь🔥; ти дуже красива Анджеліна Джолі; Прекрасна дивовижна жінка!; Прекрасна посмішка; 👋Сестричка!!! Дуже красиво💕 ✨; моя велика любов; великі жінки ❤ " - пишуть в мережі.

Також нещодавно на одній з фан-сторінок в Instagram опублікували фотоколаж зі знімком зіркової мами Анджеліни у 15-річному віці і її дочки, якій зараз стільки ж років. На колажі можна побачити вражаючу схожість підростаючої красуні.

Варто відзначити, що недавно Джолі разом зі своїми дітьми – рідними та прийомними – з'явилася на світському заході.

Нагадавши, Анджеліна Джолі вразила красою в чорній сукні без бретелей: "з кожним днем...".

Як повідомляла Politeka, Джолі в білій майці і штанях показала незвично ніжний образ: "їй підійде і не таке".

Також Politeka писала, що Анджеліну Джолі показали зараз і 17 років тому: як змінилася зірка, фото.