Как сообщает Politeka.net, в соцсетях часто делятся различными фото с Джоли, которая сама отказывается публиковать изящные кадры и не говорит о себе. После развода артистка избегает внимания и больше не принимает участие в съемках так активно, как и раньше.

Поэтому на фан-страницах в Инстаграм и обсуждают внешность Джоли, исходя из архивных или более новых кадров. В этот раз поклонники обсудили один из выходов актрисы в свет, когда она блистала в классическом наряде с черно-белыми тонами и легким макияжем.

«Она такая красивая; Мне кажется, светлый больше идет; Шикарно❤; Золотая улыбка👏; Шикарно❤; такая прекрасная, может быть и лучше; И, сияние красоты...🔥🖤🤍; даже в классике есть огонь🔥; Ты очень красивая Анджелина Джоли; Прекрасная удивительная женщина!; Прекрасная улыбка; 👋Сестричка!!! Очень красиво💕✨; Моя большая любовь; Великие женщины❤» - пишут в сети.

Также недавно на одной из фан-страниц в Instagram опубликовали фотоколлаж со снимком звездной мамы Анджелины в 15-летнем возрасте и ее дочки, которой сейчас столько же лет. На коллаже можно увидеть поразительное сходство подрастающей красотки.

Стоит отметить, что недавно Джоли вместе со своими детьми – родными и приемными – появилась на светском мероприятии.

Напомним, Анджелина Джоли поразила красотой в черном платье без бретелей: "С каждым днем...".

Как сообщала Politeka, Джоли в белой майке и штанах показала непривычно нежный образ: "Ей подойдет и не такое".

Также Politeka писала, что Анджелину Джоли показали сейчас и 17 лет назад: как изменилась звезда, фото.