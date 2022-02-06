Піддавшись пориву емоцій, прима-балерина і суддя танцювального проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар потрапила в неприємність після виступу.

Як повідомляє Politeka.net, українська прима-балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар активно веде свій блог в соцмережі і розповідає шанувальникам про події з життя. Не дивно, що вона поспішила повідомити користувачам мережі про травму, яку отримала.

За словами прими-балерини, після виступу з нею трапилася неприємність. Вона зіткнулася з іншою танцівницею. В результаті зіткнення Катерина отримала травму і показала на камеру розбиту брову.

"Ось вона виробнича травма. Забігаючи за лаштунки в куражі будьте обережні. Ваша колега може розминатися на підлозі і ось таке станеться", - повідомила Катерина Кухар у своєму Сторіз.

Через деякий час Катерина Кухар запостила нове відео і постала з пишним букетом квітів, який отримала після виступу. Помітно, що її рана трохи затягнулася, а невелике кровотеча була зупинена. Набряклості на місці травми і зовсім не спостерігалося.

Нагадаємо, що Катерина Кухар насмішила кадрами після закінчення свого "шопінгу".

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" з букетами в руках опинилася посеред снігового пейзажу.

Також Politeka писала, що чоловік Катерини Кухар, відкинувши сором, попросився на "Танці з зірками".