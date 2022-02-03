Українська прима-балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар з букетами квітів розповіла про свій весняний настрій.

Як пише Politeka.net, танцівниця поділилася в Instagram новим постом. В ньому Кухар розповіла про невідповідність своїх відчуттів навколишній обстановці.

Балерина поділилася фото, на якому стояла в теплому пальто на тлі засніженого пейзажу. В руках вона тримала шикарні букети квітів. Можна припустити, що фото було зроблено після одного з її уявлень.

Також Кухар поділилася відео, знятим її чоловіком, Олександром Стояновим.

"Катерина Ігорівна, ви чекаєте, поки прогріється ваша нова машина?",- цікавиться її чоловік, переводячи камеру на машину, що стоїть поруч, прикрашену святковими декораціями.

"Так, я чекаю, поки сніг розчистять", - відповідає балерина.

Судячи з усього, вони з чоловіком були в жартівливому настрої.

"Навколо сніг, але в душі весна", - підписала кадри Кухар.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Чарівно", "сьогодні вся стрічка клієнтів з відео Лускунчика!", "Була на виставі у Львові, Все просто супер, вражень море!", "Волга норм", - пишуть люди.

Нагадаємо, Осадчу з Кухар зняли у Львові за незвичайним заняттям.

Як повідомляла Politeka, чоловік Катерини Кухар, відкинувши сором, попросився на "Танці з зірками".

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" зібралася в тур по Україні і захопила дружину Чмерковського.