Як пише Politeka.net, танцівниця поділилася в Instagram новим постом. В ньому Кухар розповіла про невідповідність своїх відчуттів навколишній обстановці.
Балерина поділилася фото, на якому стояла в теплому пальто на тлі засніженого пейзажу. В руках вона тримала шикарні букети квітів. Можна припустити, що фото було зроблено після одного з її уявлень.
Також Кухар поділилася відео, знятим її чоловіком, Олександром Стояновим.
"Катерина Ігорівна, ви чекаєте, поки прогріється ваша нова машина?",- цікавиться її чоловік, переводячи камеру на машину, що стоїть поруч, прикрашену святковими декораціями.
"Так, я чекаю, поки сніг розчистять", - відповідає балерина.
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Судячи з усього, вони з чоловіком були в жартівливому настрої.
"Навколо сніг, але в душі весна", - підписала кадри Кухар.
Її шанувальники тут же відреагували.
"Чарівно", "сьогодні вся стрічка клієнтів з відео Лускунчика!", "Була на виставі у Львові, Все просто супер, вражень море!", "Волга норм", - пишуть люди.
Нагадаємо, Осадчу з Кухар зняли у Львові за незвичайним заняттям.
Як повідомляла Politeka, чоловік Катерини Кухар, відкинувши сором, попросився на "Танці з зірками".
Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" зібралася в тур по Україні і захопила дружину Чмерковського.