Как сообщает Politeka.net, украинская прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар активно ведет свой блог в соцсети и рассказывает поклонникам о событиях из жизни. Неудивительно, что она поспешила сообщить пользователям сети о травме, которую получила.
По словам примы-балерины, после выступления с ней приключилась неприятность. Она столкнулась с другой танцовщицей. В результате столкновения Екатерина получила травму и показала на камеру разбитую бровь.
"Вот она производственная травма. Забегая за кулисы в кураже будьте аккуратны. Ваша коллега может разминаться на полу и вот такое произойдет", - сообщила Екатерина Кухар в своем Сториз.
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Через некоторое время Екатерина Кухар запостила новое видео и предстала с пышным букетом цветов, который получила после выступления. Заметно, что ее рана немного затянулась, а небольшое кровотечение было остановлено. Отечности на месте травмы и вовсе не наблюдалось.
Напомним, что Екатерина Кухар насмешила кадрами после окончания своего "шопинга".
Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" с букетами в руках оказалась посреди снежного пейзажа.
Также Politeka писала, что муж Екатерины Кухар, отбросив стеснение, попросился на "Танці з зірками".