Прима-балерина Катерина Кухар і її чоловік, також прем'єр, Олександр Стоянов засвітилися в Ужгороді біля одного з розкішних готелів, і посміялися над собою.

Катерина Кухар разом з чоловіком багато гастролюють, а також займаються пошуком талантів, пише Politeka.net. Зараз пара знаходиться в Ужгороді, де подивилася на талановитих дітей, які могли б у майбутньому стати зірками.

Сім'я зупинилася в одному з розкішних готелів в Ужгороді. Перед виїздом Олександр Стоянов зняв дружину біля будівлі і машини, яку прикрасили коробками з подарунками. Такий автомобіль служить елементом декору двору, надаючи казкової атмосфери.

Пізніше чоловік Катерини Кухар звернувся до дружини, ймовірно, перед виїздом до Івано-Франківська, де пара також займеться переглядом дітей.

"Катерино Ігорівно, це ваша нова машина?",- поцікавився жартома артист балету.

"Так, це мій шопінг був, бачиш?",- пожартувала у відповідь балерина, вказуючи на коробки зверху авто.

"О! Непогано ви сходили", - зазначив Олександр Стоянов.

Зазначимо, днями Олександр Стоянов зізнався, що виходить на сцену 15 років, і йому подобається відчувати себе на сцені.

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