Катерина Кухар разом з чоловіком багато гастролюють, а також займаються пошуком талантів, пише Politeka.net. Зараз пара знаходиться в Ужгороді, де подивилася на талановитих дітей, які могли б у майбутньому стати зірками.
Сім'я зупинилася в одному з розкішних готелів в Ужгороді. Перед виїздом Олександр Стоянов зняв дружину біля будівлі і машини, яку прикрасили коробками з подарунками. Такий автомобіль служить елементом декору двору, надаючи казкової атмосфери.
Пізніше чоловік Катерини Кухар звернувся до дружини, ймовірно, перед виїздом до Івано-Франківська, де пара також займеться переглядом дітей.
"Катерино Ігорівно, це ваша нова машина?",- поцікавився жартома артист балету.
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"Так, це мій шопінг був, бачиш?",- пожартувала у відповідь балерина, вказуючи на коробки зверху авто.
"О! Непогано ви сходили", - зазначив Олександр Стоянов.
Зазначимо, днями Олександр Стоянов зізнався, що виходить на сцену 15 років, і йому подобається відчувати себе на сцені.
Нагадаємо, що Катерина Кухар з чоловіком Стояновим перевірили балетні здібності у ведучих "1 + 1"
Як повідомляла Politeka, Кухар показала, що чекало її вдома після повернення з Франції
Також Politeka писала, що Катерина Кухар звернулася до українців з несподіваним проханням