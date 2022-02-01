Як пише Politeka.net,Катерина Кухар разом з Олександром Стояновим вже багато років живе разом, а також виховує дітей. Причому пара разом виступає і їздить по містах з виставами.
Нещодавно в інтерв'ю на каналі AGASI Стоянов відповів на досить цікаві і навіть несподівані питання: чи хотілося б взяти участь в шоу"Танці з зірками"? (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця). Анастасія Волочкова-важка балерина? Які непристойні пропозиції надходили за всю кар'єру? І на інші вельми цікаві теми.
Відзначимо, що Стоянов танцює разом з дружиною вже багато років. Їх першим спільним спектаклем на сцені став спектакль, який пройшов аж в 2006 році.
Так, в інтерв'ю Стоянов розповів, що хотів би взяти участь в шоу "Танці з зірками": "Великий Вова Завадюк, Візьми мене. Чому б і ні?"- пожартував чоловік і додав, що також є професійним танцюристом.
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Раніше ми писали, що Катерина не забуває роботі в театрі артистка не забуває і цього разу вирішила підігріти інтерес українців до своїх виступів.
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А ще Politeka повідомляла, що Катерина Кухар з чоловіком Стояновим перевірили балетні здібності у ведучих "1 + 1"
Також Politeka писала, що Катерина Кухар показала, як розважала себе на гастролях у Франції