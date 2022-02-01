Чоловік Кухар, яка судить проект "Танці з зірками", Олександр Стоянов вирішив відповісти на вельми незвичайні питання, що стосуються балету.

Як пише Politeka.net,Катерина Кухар разом з Олександром Стояновим вже багато років живе разом, а також виховує дітей. Причому пара разом виступає і їздить по містах з виставами.

Нещодавно в інтерв'ю на каналі AGASI Стоянов відповів на досить цікаві і навіть несподівані питання: чи хотілося б взяти участь в шоу"Танці з зірками"? (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця). Анастасія Волочкова-важка балерина? Які непристойні пропозиції надходили за всю кар'єру? І на інші вельми цікаві теми.

Відзначимо, що Стоянов танцює разом з дружиною вже багато років. Їх першим спільним спектаклем на сцені став спектакль, який пройшов аж в 2006 році.

Так, в інтерв'ю Стоянов розповів, що хотів би взяти участь в шоу "Танці з зірками": "Великий Вова Завадюк, Візьми мене. Чому б і ні?"- пожартував чоловік і додав, що також є професійним танцюристом.

Раніше ми писали, що Катерина не забуває роботі в театрі артистка не забуває і цього разу вирішила підігріти інтерес українців до своїх виступів.

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А ще Politeka повідомляла, що Катерина Кухар з чоловіком Стояновим перевірили балетні здібності у ведучих "1 + 1"

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