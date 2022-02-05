Кадри зроблені під час Ukrainian Fashion Week з акцентом на новий образ Олександри Зарицької, на ній красується елегантна сукня, яка тільки підкреслила, як вона схудла.

Як повідомляє Politeka.net, Олександра Зарицька з групи KAZKA шокувала своїм перевтіленням - співачка схудла на цілих 35 кілограмів. Дівчина перевтілилась на очах у шанувальників і тепер радує результатами своєї праці.

Кілька годин тому вона показала фото, які були зроблені на Ukrainian Fashion Week.

Зірка української сцени вибрала для гала-вечора блискучий у всіх сенсах образ. Свою помітно постройнівшу фігуру Олександра Зарицька підкреслила чорною сукнею зі сміливим декольте. Головною родзинкою її образу став подовжений сріблястий піджак. Він виблискував і переливався, кидаючи відблиски.

Для того, щоб не перевантажувати образ зайвими деталями, візажисти і стилісти зробили на обличчі Олександри Зарицької нейтральний макіяж зі світлими тінями і нюдовим блиском для губ. Волосся вона розпустила по плечах і злегка їх підкрутила.

Не дивно, що після такого перетворення українці залишають під постами співачки хвалебні відгуки. Пишуть, що Олександра Зарицька стала ще красивіше, неповторніше і неймовірно схудла, а також порівнюють з британською співачкою Адель, яка теж скинула зайві кілограми.

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