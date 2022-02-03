Як повідомляє Politeka.net, на сторінці вокального шоу "Голос країни" опублікували кадри з народними тренерами Олександрою Зарицькою та Андрієм Мацолою, а також з учасниками, яким дадуть другий шанс потрапити на проект.
У підписі до публікації розповіли, про яких саме учасників йдеться: "Другий випуск digital-версії спецпроекту "Другий шанс" вже на YouTube. До команди народного тренера Андрій Мацола @matsola.andriy і Олександрі Зарицькій @kazka.до групи приєдналися 16-річна Єлизавета Овраменко @fersiers та колектив Modoom @modoom_official. У другій digital серії вони будуть боротися за місце в проекті, а тренерам вперше доведеться вибрати учасників, яких вони залишать в команді. Хто з виконавців в останній момент зможе проявити себе і здобути в боротьбі заповітне місце – дивіться прямо зараз на YouTube-каналі "Голосу країни"! Переходьте за посиланням на випуск в сторіс".
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