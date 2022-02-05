Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька відповіла на особисті питання і розповіла про свій заробіток.

Як пише Politeka.net, виконавиця після своєї участі в танцювально шоу продовжує активно розвиватися та інтригувати різними кадрами з відпочинку. Встигла Олександра Зарицька також дати інтерв'ю телеведучому славі Дьоміну.

Як і очікувалося, не обійшлося на прогулянці без особистих питань, відповіді на які цікавлять шанувальників найбільше. В часності, Зарицька розповіла про найбільший свій заробіток.

Так, Дьомін запитав у Олександра, скільки максимально вона могла заробляти за місяць.

Співачка відповіла: "може, десь десять тисяч доларів. Не знаю точно, може і більше".

Коментарі від користувачів не змусили чекати:" Саш, скинь сотку на карту " - з гумором помітили в мережі.

Співачка не стала приховувати суму, відповівши приблизно. Як можна зрозуміти, в інтерв'ю дівчина встигла розповісти досить багато особистого.

Також Олександра поділилася серією фотографій, на яких позувала на тлі пам'яток іспанського міста. Для прогулянки по Барселоні Зарицька вибрала ніжно-зелену водолазку, шкіряну куртку і чорну кепку.

Шанувальники артистки і її групи не змогли проігнорувати цей пост. Деякі звернули увагу на те, якою схудлою виглядає співачка.

Нагадавши, Зарицька з KAZKA заінтригувала глядачів "Голосу країни", кого повернуть на проект.

Як повідомляла Politeka, Сумська, Зарицька та інші відреагували на визнання Осадчої.

Також Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька за межами України поділилася одкровенням.