Популярна співачка Олександра Зарицька з групи "KAZKA", яка у 12 сезоні шоу "Голос країни" стала народним тренером разом Андрієм Мацолою, на кілька вихідних відправилась до Барселони. Новими кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Інстаграм. (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз)
«Вибачте що не роблю пости кожен день з Барселони, це місто не дає мені видихнути ні на хвилину, я не розумію як так сталося, що ми не були знайомі раніше, але це місто 100% закохало мене в себе. Тому роблю швидкий пост з найяскравішими емоціями і сідаю на велосипед і мчу далі закохуватись», - розповіла артистка.
Олександра Зарицька показала кадри місцевих цікавинок, природу та свої розваги.
Ротару розкрила свій діагноз, про який мовчала, Максим Галкін не залишився осторонь: "Дай Бог здоров'я"
Засмучена переможниця "Холостяка" Ганна Богдан повідала про свою біду: "Ніколи такого не було..."
Дружину відомого футболіста застрелили на очах у чоловіка: без мами залишилося троє дітей
Тіло відомого молодого актора виявлено через тиждень пошуків: "Світ втратив найкраще"
Мартиновська з "Майстер Шеф" поділилася з українцями радістю, Ярославський не стримався: "Мої хороші..."
Олександру Зарицьку засипали компліментами.
«Неймовірна», «Надихаєш», «Ух і краса», «Красуня», «Дуже гарно», «гарна Барселона и дуууже гарна Саша», - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька відповіла на питання про роман з Мєшковим і зізналася, що закохана
А ще Politeka повідомляла, що схудла на 30 кг солістка KAZKA Зарицька показала ефектний образ для прогулянки
Також Politeka писала, що схудла на 30 кг Зарицька з KAZKA здивувала зовнішністю в новому образі