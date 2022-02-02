Популярна співачка Олександра Зарицька з групи "KAZKA", яка у 12 сезоні шоу "Голос країни" стала народним тренером разом Андрієм Мацолою, на кілька вихідних відправилась до Барселони. Новими кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Інстаграм. (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз)

«Вибачте що не роблю пости кожен день з Барселони, це місто не дає мені видихнути ні на хвилину, я не розумію як так сталося, що ми не були знайомі раніше, але це місто 100% закохало мене в себе. Тому роблю швидкий пост з найяскравішими емоціями і сідаю на велосипед і мчу далі закохуватись», - розповіла артистка.

Олександра Зарицька показала кадри місцевих цікавинок, природу та свої розваги.

Олександру Зарицьку засипали компліментами.

«Неймовірна», «Надихаєш», «Ух і краса», «Красуня», «Дуже гарно», «гарна Барселона и дуууже гарна Саша», - пишуть у коментарях.

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