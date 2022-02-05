Кадры сделаны во время Ukrainian Fashion Week с акцентом на новый образ Александры Зарицкой, на ней красуется элегантное платье, которое только подчеркнуло, как она похудела.

Как сообщает Politeka.net, Александра Зарицкая из группы KAZKA шокировала своим перевоплощением - певица похудела на целых 35 килограммов. Девушка преобразилась на глазах у поклонников и теперь радует результатами своего труда.

Несколько часов назад она показала фото, которые были сделаны на Ukrainian Fashion Week.

Звезда украинской сцены выбрала для гала-вечера блистательный во всех смыслах образ. Свою заметно постройневшую фигуру Александра Зарицкая подчеркнула черным платьем со смелым декольте. Главной изюминкой ее образа стал удлиненный серебристый пиджак. Он сверкал и переливался, бросая блики.

Для того, чтобы не перегружать образ лишними деталями, визажисты и стилисты сделали на лице Александры Зарицкой нейтральный макияж со светлыми тенями и нюдовым блеском для губ. Волосы она распустила по плечам и слегка их подкрутила.

Неудивительно, что после такого преображения украинцы оставляют под постами певицы хвалебные отзывы. Пишут, что Александра Зарицкая невероятно похудела и стала еще красивее, неповторимее, а также сравнивают с британской певицей Адель, которая тоже сбросила лишние киллограмы.

Напомним, что похудевшая солистка KAZKA Зарицкая рассказала о своих впечатляющих заработках.

Как сообщала Politeka, Зарицкая из KAZKA заинтриговала зрителей "Голосу країни", кого вернут на проект.

Также Politeka писала, что солистка KAZKA Зарицкая за пределами Украины поделилась откровением.