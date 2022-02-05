Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі останнім часом зачастила з поїздками в Рф, що помічають шанувальники в коментарях під постами зірки в Instagram. Артистка зараз не знімається в серіалах, вважаючи за краще відпочивати і подорожувати.

Цього разу в новій зйомці Мер'єм вирішила залишити довге руде волосся зав'язаними в звичайних хвіст. А ось схудлу фігуру зірка підкреслила завдяки шкіряній сукні темно-смарагдового відтінку.

Артистка всіляко крутилася перед об'єктивом і не раз змінила пози для вдалих кадрів:

"Все ще Хюррем Султан; Хюррем султан🔥; мені дуже подобається😻 💖; красоточка як завжди!!!!; Найкраща дівчинка 😍🔥; Наша улюблена Мер'єм❤; наша чудова красуня Мер'єм ❤; Супер модель або актриса😍; Моя любов🔥; Я люблю тебе😍; Ти виглядаєш просто приголомшливо♥️; Зачастила в рашку)); Кращі жінки на світі 🙏🏼👍🏻; Так гарно 😍; Моя краса, моя улюблена красуня Мер'єм! Моя Перлинка!❤️😘🙏».

Мер'єм вляется дуже популярною турецько-німецькою актрисою. Зірка прославилася серед українців завдяки своїй ролі в серіалі" Величне століття", де грала роль Роксолани. А зараз актриса вирішила знятися в рекламі ювелірних прикрас, показавши результат зйомок в Instagram.

На відео Узерлі була в шовковій сукні з вирізом. А на шиї у актриси була підвіска з діамантами.

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