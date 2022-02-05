Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли в последнее время зачастила с поездками в Рф, что подмечают поклонники в комментариях под постами звезды в Инстаграм. Артистка сейчас не снимается в сериалах, предпочитая отдыхать и путешествовать.

В этот раз в новой съемке Мерьем решила оставить длинные рыжие волосы завязанными в обычных хвост. А вот похудевшую фигуру звезда подчеркнула благодаря кожаному платью темно-изумрудного оттенка.

Артистка всячески крутилась перед объективом и не раз сменила позы для удачных кадров:

«Все еще Хюррем Султан; Хюррем султан🔥; мне очень нравится 😻💖; Красоточка как всегда!!!!; Лучшая девочка 😍🔥; Наша любимая Мерьем❤; наша великолепная красотка Мерьем ❤; Супер модель или актриса😍; Моя любовь🔥; Я люблю тебя😍; Ты выглядишь просто потрясающе♥️; Зачастила в рашку)); Лучшие женщины на свете 🙏🏼👍🏻; Так красиво 😍; Моя прелесть, моя любимая красавица Мерьем! Моя жемчужинка!❤️😘🙏».

Мерьем вляется очень популярной турецко-немецкой актрисой. Звезда прославилась среди украинцев благодаря своей роли в сериале "Великолепный век", где играла роль Роксоланы. А сейчас актриса решила сняться в рекламе ювелирных украшений, показав результат съемок в Инстаграм.

На видео Узерли была в шелковом платье с вырезом. А на шее у актрисы была подвеска с бриллиантами.

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