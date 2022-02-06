Як повідомляє Politeka.net, продюсер і колишня дружина Потапа Ірина Горова відвідала Ukrainian Fashion Week. Там вона побувала в компанії популярної української співачки Наді Дорофєєвої.
Кадри з показу мод Ірина показала в особистому сторіз.
Справжні ікони стилю вибрали костюми. Але в той час, коли Ірина Горова приміряла більш жіночний ансамбль, співачка Надя Дорофєєва одягла наряд в стилі кежуал.
Надя покрасувалася в костюмі-трійці сірого кольору: штани палаццо, жилетка і піджак. Піджак вільного крою вона зняла, засвітивши білу футболку і жилетку, прошиту нитками.
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Тим часом Ірина Горова прийшла на показ мод в костюмі королівського синього кольору. Вона сміливо може собі дозволити підкреслити талію ремінцем, адже володіє ідеальною фігурою.
Зірки із задоволенням використовували спокусливий прийом багатьох модниць і створили справжній крах стереотипів - носити не сукні, а костюми на світських заходах. Виглядали представниці українського шоубізнесу просто сяюче і розкішно.
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