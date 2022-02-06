Настоящие иконы стиля выбрали костюмы - но в то время, когда Ирина Горовая примеряла более женственный ансамбль, певица Надя Дорофеева надела наряд в стиле кэжуал.

Как сообщает Politeka.net, продюссер и бывшая супруга Потапа Ирина Горовая посетила Ukrainian Fashion Week. Там она побывала в компании популярной украинской певицы Нади Дорофеевой.

Кадры из показа мод Ирина показала в личном Сториз.

Настоящие иконы стиля выбрали костюмы. Но в то время, когда Ирина Горовая примеряла более женственный ансамбль, певица Надя Дорофеева надела наряд в стиле кэжуал.

Надя покрасовалась в костюме-тройке серого цвета: штаны палаццо, жилетка и пиджак. Пиджак свободного кроя она сняла, засветив белую футболку и жилетку, прошитую нитями.

Тем временем Ирина Горовая пришла на показ мод в костюме королевского синего цвета. Она смело может себе позволить подчеркнуть талию ремешком, ведь обладает идеальной фигурой.

Звезды с удовольствием использовали соблазнительный прием многих модниц и сотворили настоящее крушение стереотипов - носить не платья, а костюмы на светских мероприятиях. Выглядели представительницы украинского шоубизнеса просто сияюще и роскошно.

Напомним, что экс-жена Потапа Горовая засветила развлечения в укромном местечке Канар.

Как сообщала Politeka, экс-жена Потапа Горовая показала лицо без макияжа крупным планом.

Также Politeka писала, что экс-жена Потапа Горовая похвасталась роскошным отдыхом на Канарах.