Як пише Politeka.net, екс-дружина Олексія Потапенка (Потапа) відомий український продюсер Ірина Горова, яка зараз відпочиває на Канарських островах, показала нові фото на своїй сторінці в Instagram.

Ірина Горова відвідала острів Ла-Гомера, який вважається найменш відвідуваним з островів Атлантичного архіпелагу. Його основними принадами вважаються пляжі, високогірні маршрути і тропічний ліс.

Схоже, місцевість припала до душі екс-дружина Потапа.

"Маленький, але дуже красивий острівець La Gomera", - зазначила вона.

Ірина Горова показала фото зі своєї прогулянки в лісі на Канарському острові, а також кадри місцевої природи і визначних пам'яток.

Нагадавши, Ірина Горова була одружена з Потап з 1999-го по 2014-й рік. У них є спільний син Андрій. Незважаючи на розлучення пара залишилася в хороших відносинах і зараз продовжує разом займатися бізнесом.

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