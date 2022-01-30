Як пише Politeka.net, 44-річна Ірина Горова, яка зараз відпочиває на Канарах, поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram.

Колишня дружина Потапа показала своє Селфі, зроблене в авто. Ірріна Горова позувала в повсякденному одязі і без макіяжу. Голову вона пов'язала різнобарвною хусткою і доповнила образ прикрасами.

Ірина Горова - відомий український продюсер, співзасновниця продюсерського центру Mozgi Entertainment разом з Олексієм Потапенко. Зірка була одружена з Потапом з 1999-го по 2014-й рік. Незважаючи на розлучення пара залишилася в хороших відносинах і зараз продовжує разом займатися бізнесом.

У Ірини Горової і Потапа є син Андрій, який з'явився на світ в 2008 році.

Також у Ірини Гроной є дочка Наталя, 1997 року народження. Падчерка Потапа вже працює в продюсерському центрі матері і вітчима MOZGI GROUP.

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