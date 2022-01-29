Продюсер і колишня дружина Олексія Потапенка (Потапа) Ірина Горова показала, як насолоджується відпочинком на Канарських островах.

Як пише Politeka.net, Ірина Горова - відомий український продюсер, співзасновниця продюсерського центру Mozgi Entertainment разом з Олексієм Потапенком. Зірка була одружена з Потап з 1999-го по 2014-й рік. Незважаючи на розлучення пара залишилася в хороших відносинах і зараз продовжує разом займатися бізнесом. Ірина нещодавно вирушила в подорож, відвідавши ОАЕ, А тепер показала кадри з Канарських островів.

Ірина на знімках була присутня сама або були просто фотографії природи острова Тенеріфе (найбільший острів серед Канарських островів).

"Неймовірна природа о. Тенеріфе", - написала Ірина.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Добрий вечір. Підкажіть, що вимагають зараз по прильоту на Тенеріфе", " Природа завжди фотогенічна і служить відмінним фоном!!!", "Красива і неповторна природа".

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