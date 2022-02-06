Відома співачка і тренер нового 12-го сезону проекту "Голос країни" Ольга Полякова показала свої важливі таланти для дому.

Як передає Politeka.net, Ольга Полякова вирішила показати свої таланти, які не мають відношення до співу. Незважаючи на зайнятість і часті концерти, зірка обожнює займатися будинком. Артистка не тільки також добре розбирається в садівництві, займаючись ним на розкішній дачі.

Полякова давно захоплена готуванням, вона знає безліч рецептів, іноді пече сама хліб і на кожну паску готує безліч пасок. Цього разу на кулінарному шоу Полякова показала свої секретні вміння.

"Є рецепти, які ми всі знаємо і любимо, але навіть в них можуть бути свої фірмові секрети. Яким вийде наш класичний торт Медовик, дивіться в шоу "Королева кухні"!» - писати Полякова під новим коротенькими відео.

"Королева реально Оля)))😍 👏 🙌; ви дуже красива❤️ і кохана; ауууу🔥» - відповідають під роликом в Instagram.

Нагадаємо, що нещодавно старша дочка Полякової - Маша показала спільне фото з мамою. На кадрі дівчина перевершила свою маму, будучи в шикарному червоному костюмі, під яким був чорний топ і того ж кольору краватка. Також, під фото дочка Полякової запитала, чи варто їй йти на наступний рік проекту"Голос країни".

Раніше повідомлялося, Кухар, Dzidzio, Нікітюк та інші зазирнули на Полякову в ультракороткому вбранні: "Ну як же можна так..."

Також, Полякова, Могилевська та інші зірки показали, як треба проводити вихідні: "саме час"

Politeka розповідала, Потап засвітив Полякову і Дорофєєву в нових образах для "Голосу країни": "Блондинка шикарна"