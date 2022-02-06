Як передає Politeka.net, Ольга Полякова вирішила показати свої таланти, які не мають відношення до співу. Незважаючи на зайнятість і часті концерти, зірка обожнює займатися будинком. Артистка не тільки також добре розбирається в садівництві, займаючись ним на розкішній дачі.
Полякова давно захоплена готуванням, вона знає безліч рецептів, іноді пече сама хліб і на кожну паску готує безліч пасок. Цього разу на кулінарному шоу Полякова показала свої секретні вміння.
"Є рецепти, які ми всі знаємо і любимо, але навіть в них можуть бути свої фірмові секрети. Яким вийде наш класичний торт Медовик, дивіться в шоу "Королева кухні"!» - писати Полякова під новим коротенькими відео.
"Королева реально Оля)))😍 👏 🙌; ви дуже красива❤️ і кохана; ауууу🔥» - відповідають під роликом в Instagram.
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Нагадаємо, що нещодавно старша дочка Полякової - Маша показала спільне фото з мамою. На кадрі дівчина перевершила свою маму, будучи в шикарному червоному костюмі, під яким був чорний топ і того ж кольору краватка. Також, під фото дочка Полякової запитала, чи варто їй йти на наступний рік проекту"Голос країни".
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