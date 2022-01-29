Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram украинский рэпер, продюсер, автор песен Алексей Потапенко (выступает под псевдонимом Потап) часто делится с поклонниками фотографиями и видео.
На этот раз Потап, который стал тренером популярного шоу "Голос країни" -12, поделился фотографией с коллегами Надей Дорофеевой и Олей Поляковой.
Как видим, Потап был в черном пиджаке и шляпе, Полякова одела красное платье, а Дорофеева в черно-белом наряде.
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"Девушки с Голоса)", - написал Потап.
Поклонники прокомментировали фото рэпера.
"Надя 😍 ", " 1-е фото... Лучший тренер для всех сезонов "Голосу країни"❤️❤️❤️❤️", "Завтра жду вас с нетерпением😊 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Блондинка шикарная 😍", - написали в сети.
Заметим, что премьера нового сезона "Голосу країни" состоялась 23 января 2022 года на телеканале "1+1". Тренерами стали певцы Надя Дорофеева, Потап, Оля Полякова и лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.
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