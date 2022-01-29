Известная певица Оля Полякова поделилась в сети кадрами в новом образе, в котором появилась на эфире "Голосу країни", оценили все.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и актриса Ольга Полякова, которая стала звездным тренером в шоу "Голос країни", поделилась в своем Instagram яркими кадрами в необычном образе. Оказалось, что этот роскошный и соблазнительный наряд звезда выбрала для съемок очередного эфира вокального шоу.

Как видно, на фотографиях Оля позирует в коротком красном платье оригинального кроя и необычной текстуры, которое подчеркнуло ее изящную фигурку, декольте и стройные ноги. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж с красной помадой и черными стрелками.

В подписи к фотографиям Полякова написала: "Kакое фото круче? 12345??? @goloskrainy_official". Пользователи тут же принялись комментировать новый образ звезды, отметили роскошный наряд и звездные коллеги артистки, среди которых Екатерина Кухар, Dzidzio, Леся Никитюк, Дима Коляденко и другие.

"Статуэтка! Нереальная красотка", "Отлично и симпатично", "Такие ноги "отрезать" нельзя", "Какая красивая Оля", "Барби", "Все идеальные, ведь на них Оля", "Эталон красоты! Королева!", "Все прекрасны", "Ноги невероятные", "Женственная", "Самые длинные и красивые ноги Украины! Красотка, ты везде крутая", "Ну как же можно так прекрасно выглядеть", - пишут в комментариях.

Напомним, Полякова удивила поступком в адрес Тины Кароль после их серьезного конфликта: "Будь счастлива".

Как сообщала Politeka, Наряженная Полякова в блестящем мини показала свои лучшие стороны: "Ты такая породистая женщина".

Также Politeka писала, что Полякова заполучила в свою команду на "Голосі країни" настоящего героя: "Киборг, который поет...".