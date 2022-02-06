Известная певица и тренер нового 12-го сезона проекта "Голос країни" Ольга Полякова показала свои важные таланты для дома.

Как передает Politeka.net, Ольга Полякова решила показать свои таланты, которые не имеют отношения к пению. Несмотря на занятость и частые концерты, звезда обожает заниматься домом. Артистка не только также хорошо разбирается в садоводстве, занимаясь им на роскошной даче.

Полякова давно увлечена готовкой, она знает множество рецептов, иногда печет сама хлеб и на каждую Пасху готовит множество куличей. В этот раз на кулинарном шоу Полякова показала свои секретные умения.

«Есть рецепты, которые мы все знаем и любим, но даже в них могут быть свои фирменные секреты. Каким получится наш классический торт Медовик, смотрите в шоу «Королева кухни»!» - пишет Полякова под новым коротенькими видео.

«Королева реально Оля)))😍👏🙌; Вы очень красивая❤️ и любимая; Ауууу🔥» - отвечают под роликом в Инстаграм.

Напомним, что недавно старшая дочь Поляковой - Маша показала общее фото с мамой. На кадре девушка превзошла свою маму, будучи в шикарном красном костюме, под которым был черный топ и того же цвета галстук. Также, под фото дочь Поляковой спросила, стоит ли ей идти на следующий год проекта "Голос країни".

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