Як повідомляє Politeka.net, Григорій Решетник досить активно веде соціальні мережі, тому часто ділиться атмосферними кадрами не тільки зі зйомок, але і просто фото без будь-якої обробки.
Так, цього разу чоловік прогулявся на морозі і був радий сонячній погоді без сірості або вітру. Акуратне чорне пальто і костюм добре підкреслили образ знаменитого телеведучого.
"Як тебе не любити, Київ наш ❤ ️" - пише Решітник під кадрами.
У мережі відповіли на новий кадр:
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"Ви такий позитивний🔥; красивий😍 🔥; Гриша Ти такий позитивний❤️🔥 😍; вау, красиво👏; доброго ранку Григорій. Так будинок є Будинок рідний, якому хочеться повертатися знову і знову; а я боюся йти по цьому мосту 😢; Гриша ти завжди позитивний😍"»
Також у своєму Instagram 38-річний український телеведучий Григорій Решетник опублікував відео, в якому розповів про новий сезон реаліті-шоу "Холостяк".
На відео Решітник був одягнений в пальто, джинси і білі кеди, незважаючи на те, що на вулиці було -6°C. в руках ведучий тримав стаканчик з гарячим напоєм.
"Ну що, мінус 6 на вулиці, а я, бачите, в ось таких стильних кросівочках і все це для вас, тому що вже 4 березня найромантичніша, найкрутіша прем'єра Цієї весни - "Холостяк" на " СТБ "і ми працюємо майже цілодобово", - сказав Григорій Решетник.
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