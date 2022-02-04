Як передає Politeka.net, у ведучого популярних проєктів "Холостяк" і "Холостячка" Григорія Решетника є дружина - Христина. З нею вони вже більше ніж 10 років у шлюбі. Як відомо, зараз вони знаходяться в Києві. На своїй сторінці в Instagram Христина поділилася новим фото. На кадрі - Григорій Решетник тримає свою дружину на руках. Варто відзначити, що це фото зроблено під час їх останнього спільного відпочинку на Мальдівах.

"Мріючи про такий прекрасний ранок", — підписала яскраве фото Христина Решетник.

Шанувальники зіркової сім'ї залишили безліч коментарів під публікацією: "Казково і прекрасно", "Чарівна мега атмосфера", "Вогонь", "Клас", "Всім такого ранку", "Саме тут!", "Краса", "Що заважає?", "Дуже позитивно з любов'ю. Такі красиві та життєрадісні", "Клас", "Які хороші", "Ви це, припиняйте їздити на Мальдіви та обніматися, а то у вас і так 3-е дітей".

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