Алекс Топольський, який став головним героєм 12 сезону шоу "Холостяк", отримав багато критики після нового трейлера майбутнього сезону.

Як пише Politeka.net, успішний бізнесмен Олександр Топольський зовсім скоро постане перед шанувальниками проекту в образі головного героя. Йому належить вибрати з безлічі дівчат єдину, з якою він міг би спробувати побудувати відносини. Зараз в мережі активно обговорюють трейлер з чоловіком, що викликав багато суперечок.

Так, на сторінці в Instagram вирішили обговорити, як створювався проморолик головної весняної прем'єри «Холостяк». Шукати кохання цього разу буде 32-річний українець, який побудував успішний бізнес в Америці.

У мережі розсудили, що у Алекса є багато, про що мріють українці – кіношне життя, захоплююча робота, вечірки і багато амбіцій. Однак йому не вистачає відносин, тому в ролику хотіли відобразити саме цей момент.

У ролику можна помітити, як чоловік бродить в розкішному пентхаусі на дорогій вечірці. Там присутній багато дівчат, друзі, але чоловіка це нібито не радує. Алекс покидає вечірку і відправляється в непросту, але цікаву пригоду.

У мережі не оцінили:

"Зовні занадто солодкий... Що всередині?; Читаю, як опис комедії 😁 Дякую, що піднімаєте настрій; щороку гірше і гірше. Дивитися не буду ні холостяка ні холостячка; цей холостяк нікого не знайде на проекті».

Раніше під трейлером далеко не всі позитивно відреагували на сам ролик з Топольським у головній ролі, а також образ, який для нього створили сценаристи. Як і очікувалося, без критики не обійшлося.

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