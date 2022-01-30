Як пише Politeka.net, успішний бізнесмен Олександр Топольський зовсім скоро постане перед шанувальниками проекту в образі головного героя. Йому належить вибрати з безлічі дівчат єдину, з якою він міг би спробувати побудувати відносини. Зараз в мережі активно обговорюють трейлер з чоловіком, що викликав багато суперечок.
Так, на сторінці в Instagram вирішили обговорити, як створювався проморолик головної весняної прем'єри «Холостяк». Шукати кохання цього разу буде 32-річний українець, який побудував успішний бізнес в Америці.
У мережі розсудили, що у Алекса є багато, про що мріють українці – кіношне життя, захоплююча робота, вечірки і багато амбіцій. Однак йому не вистачає відносин, тому в ролику хотіли відобразити саме цей момент.
У ролику можна помітити, як чоловік бродить в розкішному пентхаусі на дорогій вечірці. Там присутній багато дівчат, друзі, але чоловіка це нібито не радує. Алекс покидає вечірку і відправляється в непросту, але цікаву пригоду.
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У мережі не оцінили:
"Зовні занадто солодкий... Що всередині?; Читаю, як опис комедії 😁 Дякую, що піднімаєте настрій; щороку гірше і гірше. Дивитися не буду ні холостяка ні холостячка; цей холостяк нікого не знайде на проекті».
Раніше під трейлером далеко не всі позитивно відреагували на сам ролик з Топольським у головній ролі, а також образ, який для нього створили сценаристи. Як і очікувалося, без критики не обійшлося.
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