Как сообщает Politeka.net, Григорий Решетник довольно активно ведет социальные сети, поэтому часто делится атмосферными кадрами не только со съемок, но и просто фото без всякой обработки.

Так, в этот раз мужчина прогулялся на морозе и был рад солнечной погоде без серости или ветра. Аккуратное черное пальто и костюм хорошо подчеркнули образ знаменитого телеведущего.

«Как тебя не любить, Киев наш ❤️» - пишет Решетник под кадрами.

В сети ответили на новый кадр:

«Вы такой положительный🔥; Красивый 😍🔥; Гриша ты такой позитивный❤️🔥😍; Вау, красиво 👏; Доброе утро Григорий. Да дом есть дом родной, которому хочется возвращаться снова и снова; А я боюсь идти по этому мосту 😢; Гриша ты всегда положительный😍».

Также в своем Instagram 38-летний украинский телеведущий Григорий Решетник опубликовал видео, в котором рассказал о новом сезоне реалити-шоу "Холостяк".

На видео Решетник был одет в пальто, джинсы и белые кеды, несмотря на то, что на улице было -6°C. В руках ведущий держал стаканчик с горячим напитком.

Ранее Politeka сообщала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника засветилась в объятиях мужа на отдыхе: "Прекращайте...".

Напомним, что Кароль, Никитюк, Мишина и не только, украинцы выбрали главную "холостячку" страны: "Однозначно...".

Также Politeka писала, что новый "Холостяк" Топольский разозлил видом в новом ролике перед шоу: "Слишком сладкий... Что внутри?".