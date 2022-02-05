Как сообщает Politeka.net, Григорий Решетник довольно активно ведет социальные сети, поэтому часто делится атмосферными кадрами не только со съемок, но и просто фото без всякой обработки.
Так, в этот раз мужчина прогулялся на морозе и был рад солнечной погоде без серости или ветра. Аккуратное черное пальто и костюм хорошо подчеркнули образ знаменитого телеведущего.
«Как тебя не любить, Киев наш ❤️» - пишет Решетник под кадрами.
В сети ответили на новый кадр:
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«Вы такой положительный🔥; Красивый 😍🔥; Гриша ты такой позитивный❤️🔥😍; Вау, красиво 👏; Доброе утро Григорий. Да дом есть дом родной, которому хочется возвращаться снова и снова; А я боюсь идти по этому мосту 😢; Гриша ты всегда положительный😍».
Также в своем Instagram 38-летний украинский телеведущий Григорий Решетник опубликовал видео, в котором рассказал о новом сезоне реалити-шоу "Холостяк".
На видео Решетник был одет в пальто, джинсы и белые кеды, несмотря на то, что на улице было -6°C. В руках ведущий держал стаканчик с горячим напитком.
Ранее Politeka сообщала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника засветилась в объятиях мужа на отдыхе: "Прекращайте...".
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