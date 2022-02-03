Як пише Politeka.net, відповідне опитування влаштували на сторінці програми «Зірковий шлях» в Instagram. На українському телебаченні вийшли вже два сезони шоу» Холостячка", за підсумками яких головним героїням, на жаль, так і не вдалося знайти своє кохання. А тепер українцям запропонували вибрати, кого ж вони вважають головною "холостячкою" країни.
"Битва" холостячок українського шоу-бізу", - оголосили автори поста.
На вибір користувачів були надані кандидатури героїні першого сезону однойменного шоу, актриси Ксенії Мішиної, співачка Тіни Кароль, ведучий Лесі Нікітюк, екс-дружини В'ячеслава Узелкова, тренера проекту "Зважені та щасливі" Марини Боржемської, а також співачки Слави Камінської.
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Українці в коментарях активно ділилися своїми думками. Багато хто підтримував кандидатури Мішиної і Кароль.
"З Кароль що? Що з її головою?", "Ну тут звичайно Тіна, ну і Леся теж нічого", "Леся, буде дуже дотепно", "кожна особлива", "Мішина і Нікітюк", "Тіна і Леся", "Тіна і Ксюша", "сподіваюся, що з них новою Холостячкою буде Леся Нікітюк і тільки вона, тому що з нею буде цікавіше дивитися Холостячку, зі Златою зовсім не цікаво було", "Леся однозначно", "а ось Боржемська цікаво було б", - пишуть люди.
Нагадаємо, Леся Нікітюк заінтригувала кадром з Решетником.
Як повідомляла Politeka, "холостячка" Огневич після розставання з Задворним розповіла, що її радує.
Також Politeka писала, що українці обрали найкращу "Холостячку" і згадали про Нікітюк.