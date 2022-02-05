Популярна телеведуча та актриса Лілія Ребрик розповіла українцям, де вони зможуть її побачити найближчим часом.

Як передає Politeka.net, Лілія Ребрик є популярною телеведучою та актрисою театру і кіно. На своїй сторінці в Instagram ведуча поділилася новою публікацією. На кадрі Лілія Ребрик постала перед камерою в шикарному коричневому костюмі. Свій образ вона доповнила червоною помадою і безліччю незвичайних аксесуарів.

Під публікацією телеведуча дала пораду, які заходи українці можуть відвідати найближчим часом, де вона гратиме.

"Куди піти…😇

Ви часто запитуєте, де і коли я гратиму театральні вистави.

Ловіть афішу.



Розклад вистав на найближчий місяць. ЛЮТИЙ.



5.02 (сьогодні) «Убити чи любити» Молодий театр, Київ.

8.02- «Убити чи любити» Молодий театр, Київ.

11.02- «Ревізор» Чернігів

12.02- “Ревізор» Прилуки

13.02- «Жінка та її чоловіки» Житомир.

20.02- «Ін’єкція безсмертя» Молодий театр, Київ.

23.02- Чехов «Два анекдота на вечерю» Freedom, Київ.

24.02- «Убити чи любити» Молодий театр, Київ.

25.02- «Ревізор» Черкаси

26.02- «Ревізор» Кременчуг

27.02- «Ревізор» Кропивницький.



В березні найближчі відомі гастролі:

15.03- «Номер 13» Харків.

18.03- «Жінка над нами» Івано-Франківськ.

19.03- «Жінка над нами» Львів

29.03- Чехов «Два анекдота на вечерю» Харків

31.03- «Ревізор» Житомир.



Ще ви часто запитуєте, коли найближча моя вистава «Підступність і кохання» - 23.03 в Молодому театрі, Київ.



Ласкаво просимо!

Всім бажаю здоров’я і до зустрічі! ", — поділилася Лілія Ребрик.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Живчик! Чекаємо в Одесі", "Лілечка відмінних вам виступів", "Як шоколадна цукерка вищого сорту", "Красуня", "Королева".

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