Як передає Politeka.net, Лілія Ребрик є популярною телеведучою та актрисою театру і кіно. На своїй сторінці в Instagram ведуча поділилася новою публікацією. На кадрі Лілія Ребрик постала перед камерою в шикарному коричневому костюмі. Свій образ вона доповнила червоною помадою і безліччю незвичайних аксесуарів.
Під публікацією телеведуча дала пораду, які заходи українці можуть відвідати найближчим часом, де вона гратиме.
"Куди піти…😇
Ви часто запитуєте, де і коли я гратиму театральні вистави.
Ловіть афішу.
Розклад вистав на найближчий місяць. ЛЮТИЙ.
5.02 (сьогодні) «Убити чи любити» Молодий театр, Київ.
8.02- «Убити чи любити» Молодий театр, Київ.
11.02- «Ревізор» Чернігів
12.02- “Ревізор» Прилуки
13.02- «Жінка та її чоловіки» Житомир.
20.02- «Ін’єкція безсмертя» Молодий театр, Київ.
23.02- Чехов «Два анекдота на вечерю» Freedom, Київ.
24.02- «Убити чи любити» Молодий театр, Київ.
25.02- «Ревізор» Черкаси
26.02- «Ревізор» Кременчуг
27.02- «Ревізор» Кропивницький.
В березні найближчі відомі гастролі:
15.03- «Номер 13» Харків.
18.03- «Жінка над нами» Івано-Франківськ.
19.03- «Жінка над нами» Львів
29.03- Чехов «Два анекдота на вечерю» Харків
31.03- «Ревізор» Житомир.
Ще ви часто запитуєте, коли найближча моя вистава «Підступність і кохання» - 23.03 в Молодому театрі, Київ.
Ласкаво просимо!
Всім бажаю здоров’я і до зустрічі! ", — поділилася Лілія Ребрик.
Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Живчик! Чекаємо в Одесі", "Лілечка відмінних вам виступів", "Як шоколадна цукерка вищого сорту", "Красуня", "Королева".
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