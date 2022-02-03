Как сообщает Politeka.net, на телепрограмме "Ранок з Україною" произошли изменения. Так, было решено сделать новый дизайн студии и обновить состав ведущих: к Анатолию Анатоличу, Григорию Герману и Лилии Ребрик присоединились Александр Шадров и актриса шоу "Мамахохотала" Ирина Хоменко.
"Это фото Анатолия Анатолича и Ирины Хоменко заряжено на исполнение желаний!", - написали на странице.
Зато украинцам не понравились изменения, ведь они хотели увидеть на экране любимицу Машу Мельник.
"Пожалуйста, верните Машу и Германа, без них и ранок не ранок, а обижать новых ведущих все-таки не нужно", "Ребят "Ранок", вы бы прислушались, к своим зрителям, я вас очень люблю, но Хоменко не на своем месте, отбивает желание смотреть😢 ", "Дизайн новой студии мне не нравится, раньше было лучше. Лилия Ребрик, Гриша Герман, Анатолий 🔥🔥🔥 лучшие ведущие. Жаль конечно, что ушла Мария Мельник", "Ирине надо научиться играть в команде. А то получается шоу Ирины".
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Ранее Politeka сообщала, что в студии телеканала "Украина" устроили погром, развалили все, что могли: "Ох...".
Напомним, что экс-супруга Дикусара Шоптенко после "Танців з зірками" засветилась на паркете нового шоу: кадры.
Также Politeka писала, что украинцы взбунтовались против шоу с Лилией Ребрик, куда взяли новых ведущих: "Какой-то балаган".