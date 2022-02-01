На шоу "Ранок з Україною" произошли изменения. К телеведущей Лилии Ребрик присоединились новые, а любимица украинцев Маша Мельник не появилась в эфире.

Как передает Politeka.net, популярная телеведущая и актриса Лилия Ребрик множество лет работает на телеканале "Україна" и ведет утреннюю программу "Ранок з Україною". На странице телешоу в Инстаграм опубликовали новое фото. На кадре - новые ведущие "Ранок з Україною", где отсутствует любимица украинцев Маша Мельник.

"Неожиданный, вспыльчивый и полный сюрпризов эфир ждет вас сегодня! Новый "Ранок з Україною", в новой студии, с новыми звездными экспертами и обновленным составом ведущих поздравляет вас! Отныне к нашим любимым Лилии Ребрик, Анатолия Анатолича и Григория Германа присоединяются Ира Хоменко и Александр Шадров", — рассказали на аккаунте.

Поклонники шоу оставили множество комментариев, где высказали своё недовольство относительно новых ведущих: "Оставьте, как было! Новое НЕ зашло!", "Сюрприз не зашёл, устроили какой-то балаган с утра. Надо было делать открытие студии с Машей и Германом, а не брать новых ведущих. С понедельника испортили настроение", "Без Маши не буду смотреть", "Стало очень неуютно, много людей… до было в миллион раз лучше((( особенно с Машей".

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