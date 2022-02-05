Популярная телеведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала украинцам, где они смогут её увидеть в ближайшее время.

Как передает Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной телеведущей и актрисой театра и кино. На своей странице в Инстаграм ведущая поделилась новой публикацией. На кадре Лилия Ребрик предстала перед камерой в шикарном коричневом костюме. Свой образ она дополнила красной помадой и множеством необычных аксессуаров.

Под публикацией телеведущая дала совет, какие мероприятия украинцы могут посетить в ближайшее время, где она будет играть.

"Куда пойти…

Вы часто спрашиваете, где и когда я буду играть театральные представления. Ловите афишу. Расписание представлений на ближайший месяц.

ФЕВРАЛЬ.

5.02 (сегодня) «Убить или любить» Молодой театр, Киев.

8.02 – «Убить или любить» Молодой театр, Киев.

11.02- «Ревизор» Чернигов

12.02- "Ревизор" Прилуки

13.02 – «Женщина и ее мужчины» Житомир.

20.02 – «Инъекция бессмертия» Молрдый театр, Киев.

23.02 – Чехов «Два анекдота на ужин» Freedom, Киев.

24.02 – «Убить или любить» Молодой театр, Киев.

25.02- «Ревизор» Черкассы

26.02- «Ревизор» Кременчуг

27.02 – «Ревизор» Кропивницкий.

В марте ближайшие известные гастроли:

15.03 – «Номер 13» Харьков.

18.03 – «Женщина над нами» Ивано-Франковск.

19.03- «Женщина над нами» Львов

29.03 – Чехов «Два анекдота на ужин» Харьков

31.03 – «Ревизор» Житомир.

Еще вы часто спрашиваете, когда ближайшее мое представление «Коварство и любовь»- 23.03 в Молодом театре, Киев.

Милости просим! Всем желаю здоровья и до встречи!", — поделилась Лилия Ребрик.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Живчик! Ждем в Одессе", "Лилечка отличных вам выступлений", "Как шоколадная конфета высшего сорта", "Красавица", "Королева".

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