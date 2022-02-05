Как передает Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной телеведущей и актрисой театра и кино. На своей странице в Инстаграм ведущая поделилась новой публикацией. На кадре Лилия Ребрик предстала перед камерой в шикарном коричневом костюме. Свой образ она дополнила красной помадой и множеством необычных аксессуаров.
Под публикацией телеведущая дала совет, какие мероприятия украинцы могут посетить в ближайшее время, где она будет играть.
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ФЕВРАЛЬ.
5.02 (сегодня) «Убить или любить» Молодой театр, Киев.
8.02 – «Убить или любить» Молодой театр, Киев.
11.02- «Ревизор» Чернигов
12.02- "Ревизор" Прилуки
13.02 – «Женщина и ее мужчины» Житомир.
20.02 – «Инъекция бессмертия» Молрдый театр, Киев.
23.02 – Чехов «Два анекдота на ужин» Freedom, Киев.
24.02 – «Убить или любить» Молодой театр, Киев.
25.02- «Ревизор» Черкассы
26.02- «Ревизор» Кременчуг
27.02 – «Ревизор» Кропивницкий.
В марте ближайшие известные гастроли:
15.03 – «Номер 13» Харьков.
18.03 – «Женщина над нами» Ивано-Франковск.
19.03- «Женщина над нами» Львов
29.03 – Чехов «Два анекдота на ужин» Харьков
31.03 – «Ревизор» Житомир.
Еще вы часто спрашиваете, когда ближайшее мое представление «Коварство и любовь»- 23.03 в Молодом театре, Киев.
Милости просим! Всем желаю здоровья и до встречи!", — поделилась Лилия Ребрик.
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Живчик! Ждем в Одессе", "Лилечка отличных вам выступлений", "Как шоколадная конфета высшего сорта", "Красавица", "Королева".
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