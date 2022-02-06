Алла Пугачова зацікавила щасливим виглядом поруч з дітьми на відпочинку у свій вихідний.

Як пише Politeka.net, Максим Галкін вирішив показати, як виглядають щасливі будні у нього вдома разом з дружиною і двома маленькими дітьми - Гаррі і Лізою. Як відомо, діти зірок стали досить знамениті в Instagram завдяки частим фото і відео, які викладали батьки.

На кадрах видно, як Алла Борисівна наглядає за дітьми і грається з ними вдома. Гаррі і Ліза навіть сховалися за співачку, яка позувала в чорному вбранні.

"Гарік зібрався на риболовлю 🎣 😀" - сказано в підписі до кадрів.

Шанувальники відреагували по-різному:

"Яке прекрасне фото😍дітки-принадність і матуся❤️; Алла просто чудова!!!; Щастя і здоров'я вам❤; Все як годиться: чоловіки добувають їжу, дівчата в родині красиві!!!!; ❤️Дай Бог здоров'я всій Вашій родині; які ж оболденние діти! Прості, відкриті, не розпещені, але виховані в кращих інтелігентських традиціях.👏 ; А матуся буде гуляти з татком?😍 ; Які вже великі стали))) Алла просто 🔥; хороший улов з такою вудкою буде😂».

Не так давно, як відомо, Пугачова вразила змарнілими формами. З'ясувалося, що за порадою Христини Орбакайте вона стала дотримуватися безсольової дієти, обмежила харчування і змінила режим. Але в минулому році результат був не так помітний.

На яскравому фото задоволена 72-річна Пугачова ніжилася на природі, розпустивши волосся і прикрасивши обличчя макіяжем. Тим не менш, розстебнута блуза дещо збентежила шанувальників.

Нагадавши, Галкін одним фото дав зрозуміти, що відчуває до Пугачової насправді: "багато вам заздрять...".

Як повідомляла Politeka, Зарослий Галкін показав деталі інтер'єру замку, в якому живе з Пугачовою: "Мальдівам і не снилося".

Також Politeka писала, що Пугачова після численних пластик вразила самовпевненою заявою: "мене люблять будь-яку...".