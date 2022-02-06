Как пишет Politeka.net, Максим Галкин решил показать, как выглядят счастливые будни у него дома вместе с женой и двумя маленькими детьми - Гарри и Лизой. Как известно, дети звезд стали достаточно знамениты в Инстаграм благодаря частым фото и видео, которые выкладывали родители.
На кадрах видно, как Алла Борисовна приглядывает за детьми и резвится с ними дома. Гарри и Лиза даже спрятались за певицу, которая позировала в черном наряде.
«Гарик собрался на рыбалку 🎣😀» - сказано в подписи к кадрам.
Поклонники отреагировали по-разному:
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«Какое прекрасное фото😍детки-прелесть и мамочка ❤️; Алла просто великолепная!!!; Счастья и здоровья Вам❤; Все как положено: мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые!!!!; ❤️Дай Бог здоровья всей вашей семье; Какие же оболденные дети! Простые, открытые, не избалованные, но воспитанные в лучших интеллигентских традициях.👏; А мамочка будет гулять с папочкой?😍; Какие уже большие стали))) Алла просто 🔥; хороший улов с такой удочкой будет😂».
Не так давно, как известно, Пугачева поразила исхудавшими формами. Выяснилось, что по совету Кристины Орбакайте она стала придерживаться бессолевой диеты, ограничила питание и сменила режим. Но в прошлом году результат был не так заметен.
На ярком фото довольная 72-летняя Пугачева нежилась на природе, распустив волосы и приукрасив лицо макияжем. Тем не менее, расстегнутая блуза несколько смутила поклонников.
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