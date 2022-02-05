Про смерть відомого режисера повідомили в суботу, 5 лютого. Про це пише Politeka.net з посиланням на сайт "Ленфільму", де той пропрацював все життя.
Знаменитому радянському і російському кінорежисеру, сценаристу і художнику Віктору Бутурліну було 75 років. Причини події невідомі, зазначається лише, що режисер помер «раптово». Про час і місце прощання поки нічого не говориться.
На кіностудії режисер працював з 1981 року, відразу після закінчення режисерського факультету Ленінградського державного інституту театру, музики і кінематографії.
Дебютом Бутурліна на "Ленфільмі" стала музична стрічка "Оплески, оплески", пізніше він зняв фільми "Садівник" і "Гальмування в небесах", які відзначили на фестивалях.
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Серіали, поставлені Бутурліним "Час любити","Вулиці розбитих ліхтарів", "Забійна сила","Жіноча логіка", "Алька", "Жити спочатку" та інші завоювали велику популярність і досі згадуються глядачами.
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