Пішов з життя відомий режисер сценарист і художник, серіали якого стали популярними, а фільми такими, що запам'ятовуються - розкриті перші подробиці трагедії.

Про смерть відомого режисера повідомили в суботу, 5 лютого. Про це пише Politeka.net з посиланням на сайт "Ленфільму", де той пропрацював все життя.

Знаменитому радянському і російському кінорежисеру, сценаристу і художнику Віктору Бутурліну було 75 років. Причини події невідомі, зазначається лише, що режисер помер «раптово». Про час і місце прощання поки нічого не говориться.

На кіностудії режисер працював з 1981 року, відразу після закінчення режисерського факультету Ленінградського державного інституту театру, музики і кінематографії.

Дебютом Бутурліна на "Ленфільмі" стала музична стрічка "Оплески, оплески", пізніше він зняв фільми "Садівник" і "Гальмування в небесах", які відзначили на фестивалях.

Серіали, поставлені Бутурліним "Час любити","Вулиці розбитих ліхтарів", "Забійна сила","Жіноча логіка", "Алька", "Жити спочатку" та інші завоювали велику популярність і досі згадуються глядачами.

Нагадаємо, що раптово пішов з життя учасник "Холостячки", чоловікові було всього 34 роки

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