Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса і блогерка Ксенія Мішина, яка вирішила відпочити після зйомок і нової роботи над проектом, яким зацікавилася, висловилася про будні з сином. Артистка вирішила розповісти про те, як її син почав пакоснічать.
"Зараз у Платона нова пристрасть-графіті. Ходимо, малюємо на стінах в дозволених звичайно місцях. І ось результат-одяг художника. Сподіваюся цей сторіс не побачить моя мама!
І ось результат всіх старанностей, одяг художника. Але ось ще штанці. Насправді, Платону я заздалегідь виділила на всі ці рисульки. Тому результат очікуємо» - висловилася про свої пригоди з сином Ксенія.
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Зазвичай вона рідко розповідає про свою дитину, оберігаючи його від громадськості і не розповідаючи про захоплення.
Також Мішина поділилася короткою заявою в своєму Instagram.
"Я завжди мріяла побувати на великій сцені. Але не в ролі актриси...багатьох це здивує", - написала знаменитість.
Мішина пояснила, що у неї давно була мрія випустити власну пісню. Для цього зірка навіть почала займатися вокалом, проте поки її основна кар'єра не дає присвячувати цьому заняттю достатньо часу.
Нагадавши, Мішина збентежила кадрами зі спальні і похвалилася незвичайною постільною білизною.
Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина після розставання з Еллертом заговорила про любов і щастя.
Також Politeka писала, що втомлена Ксенія Мішина висловила все, що думає про свою роботу.