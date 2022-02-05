Известная актриса Ксения Мишина рассказала о необычном увлечении сына, из-за которого теперь "страдает" его одежда.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса и блогерша Ксения Мишина, которая решила отдохнуть после съемок и новой работы над проектом, которым заинтересовалась, высказалась о буднях с сыном. Артистка решила рассказать о том, как ее сын начал пакосничать.

«Сейчас у Платона новая страсть – графити. Ходим, рисуем на стенах в разрешенных конечно местах. И вот результат – одежда художника. Надеюсь этот сторис не увидит моя мама!

И вот результат всех усердий, одежда художника. Но вот еще штанишки. На самом деле, Платону я заранее выделила на все эти рисульки. Поэтому результат ожидаем» - высказалась о своих приключениях с сыном Ксения.

Обычно она редко рассказывает о своем ребенке, оберегая его от общественности и не рассказывая об увлечениях.

Также Мишина поделилась коротким заявлением в своем Инстаграм.

«Я всегда мечтала побывать на большой сцене. Но не в роли актрисы…Многих это удивит», - написала знаменитость.

Мишина пояснила, что у нее давно была мечта выпустить собственную песню. Для этого звезда даже начала заниматься вокалом, однако пока ее основная карьера не дает посвящать этому занятию достаточно времени.

Напомним, Мишина обескуражила кадрами из спальни и похвасталась необычным постельным бельем.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина после расставания с Эллертом заговорила о любви и счастье.

Также Politeka писала, что уставшая Ксения Мишина высказала все, что думает о своей работе.