Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса и блогерша Ксения Мишина, которая была героиней первого сезона шоу "Холостячка", поделилась с фанатами кадрами из спальни. Звезда записала Instagram-сторис, на которых показала себя в кровати и похвасталась необычным постельным бельем.

Оказалось, что Ксения случайно увидела в соцсети страницу, на которой продавали такие плюшевые наборы, и сразу купила себе и сыну Платону. Теперь она делится своим восторгом с поклонниками.

"У меня столько запросов по поводу моего постельного белья. Рассказываю историю. Недавно зашла в Instagram, не сочтите меня за глухомань, но увидела такое плюшевое постельное белье и обалдела. Я не знала, что такое бывает. Я сразу же купила себе и своему сыночку. И это такой кайф, вам просто не передать. Я сплю и наслаждаюсь. Мне кажется, я его никогда не поменяю", - поделилась впечатлениями Мишина.

Напомним, Мишина решила показать, чем занимается по ночам после разрыва с Эллертом: "Немного о грехах".

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