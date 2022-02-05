Відома українська виконавиця Камалія розповіла про нове для себе досягнення в популярній серед молоді соцмережі Тікток.

Як пише Politeka.net, артистка поділилася новиною у своєму Instagram. 44-річна Камалія відома як "найбагатша співачка України". Артистка живе зі своїм чоловіком, мільярдером Мохаммадом Захуром, і двома доньками Мірабеллою і Арабеллою. За свою кар'єру Камалія спробувала себе не тільки в ролі співачки, актриси і моделі, а з недавніх пір зірка активно веде свої блоги в соціальних мережах.

У новому пості Камалія розповіла, що остання частина її роботи не залишилася непоміченою.

"Я навіть не очікувала такого повороту! Друзі, завдяки Вашій підтримці, підтримці моїх модераторів, я увійшла в рейтинги України в Тікток! Дякую всім, хто зі мною! Спасибі мої улюблені донатори! Разом ми крута команда, ми стаємо з кожним днем все сильніше!", - написала співачка, поділившись кадрами зі свого Тіктока.

Шанувальники підтримали Камалію.

"Яка ж красива і талановита", "вітаю Камалія", "Ви завжди попереду", - пишуть люди.

Варто відзначити, що останні тижні Камалія важко хворіє. Артистка заразилася одночасно грипом і коронавірусом, і зараз бореться з наслідками ускладнень.

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